МИД России осудил осквернение мемориала красноармейцам в Словакии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия расценивает осквернение мемориала красноармейцам в словацком городе Кошице как провокационные и аморальные действия, надеется, что власти Словакии проведут расследование инцидента и накажут виновных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях было совершено очередное осквернение памятника красноармейцам, на этот раз словацком в городе Кошице. Это очередной акт вандализма в отношении мемориала на месте захоронения воинов Красной армии, которые пали при освобождении Чехословакии в годы Второй Мировой войны. Мы расцениваем это как провокационные, противоправные и аморальные действия", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она добавила, что Россия исходит из того, что "власти Словакии оперативно проведут расследование этого преступления, а виновные, имена которых известны, понесут наказание".

"Призываем словацкую сторону к строгому соблюдению обязательств, вытекающих из договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Словацкой Республикой от 1993 года и соглашения между правительством РФ и правительством Словацкой Республики о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 1995 года. Рассчитываем, что официальные власти примут решительные меры по недопущению рецидивов подобных актов вандализма", — сказала дипломат.

"Посольством России в Братиславе направлена нота протеста в МИД Словакии, а также обращение к мэру города Кошице и председателю словацкой части двусторонней межправительственной комиссии по уходу за захоронениями павших военнослужащих", — добавила Захарова.