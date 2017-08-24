Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва сожалеет о решении Вашингтона ограничить выдачу виз россиянам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Мы рассматриваем это решением с недоумением и сожалением", — сказала Захарова на брифинге.