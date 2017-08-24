В МИД назвали политизированным решение США ограничить выдачу виз россиянам

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение США ограничить выдачу виз российским гражданам вызвано не техническими, а политическими причинами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Как мы понимаем, главной причиной этого решения являются не технические трудности, с которыми столкнулась очень хорошо оснащенная американская консульская служба — и в материальном плане, и в ресурсном плане. В основе явно лежат соображения политического характера", — заявила Захарова на брифинге в четверг.