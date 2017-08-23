Эксперт: ТОР может повлиять на взаимодействие России и Японии на Курилах

ТОКИО, 23 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Создание новой территории опережающего развития (ТОР) на Курилах может создать препятствия для совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии и для бизнеса японских компаний на островах, которые оспариваются этой страной, заявил РИА Новости эксперт по России из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в среду решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах.

"Если будет создана такая ТОР, то японское правительство негативно отнесется к совместной хозяйственной деятельности между РФ и Японией на основе российской юрисдикции, а поэтому японскому бизнесу в таких условиях будет трудно работать в этом районе", — считает профессор Уэно.

По его словам, поскольку в японском правительстве в подавляющем большинстве выступают против развития совместной хозяйственной деятельности под юрисдикцией России, то для японской стороны решение от 23 августа "станет препятствием в развитии совместной хозяйственной деятельности".

Вместе с тем, эксперт не исключил, что возможность договориться еще есть.

"Правительства РФ и Японии обсуждают конкретику развития совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, и если впредь удастся договориться о том, что в случае создания ТОР позиции обеих сторон не будут наносить ущерб друг другу, то, вероятно, японский бизнес сможет содействовать экономическому развитию в этом районе", — отметил профессор Уэно.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развивая экономических отношения двух стран. В частности, прорабатывается идея совместного освоения Россией и Японией четырех островов так, чтобы при этом не нарушался суверенитет ни одной из сторон.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.