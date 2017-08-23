Эксперт: ТОР может повлиять на взаимодействие России и Японии на Курилах

ТОКИО, 23 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Создание новой территории опережающего развития (ТОР) на Курилах может создать препятствия для совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии и для бизнеса японских компаний на островах, которые оспариваются этой страной, заявил РИА Новости эксперт по России из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.
"Если будет создана такая ТОР, то японское правительство негативно отнесется к совместной хозяйственной деятельности между РФ и Японией на основе российской юрисдикции, а поэтому японскому бизнесу в таких условиях будет трудно работать в этом районе", — считает профессор Уэно.
По его словам, поскольку в японском правительстве в подавляющем большинстве выступают против развития совместной хозяйственной деятельности под юрисдикцией России, то для японской стороны решение от 23 августа "станет препятствием в развитии совместной хозяйственной деятельности".
Вместе с тем, эксперт не исключил, что возможность договориться еще есть.
"Правительства РФ и Японии обсуждают конкретику развития совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, и если впредь удастся договориться о том, что в случае создания ТОР позиции обеих сторон не будут наносить ущерб друг другу, то, вероятно, японский бизнес сможет содействовать экономическому развитию в этом районе", — отметил профессор Уэно.
Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.