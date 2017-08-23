ЦИК предложит ряд новых способов оповещения избирателей о выборах

АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Ульяновская область), 23 авг — РИА Новости. ЦИК России к президентской кампании предложит ряд новых способов оповещения граждан о выборах, сейчас в ведомстве работают над этим, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В среду она принимает участие в работе международного молодежного юридического форума "ЮрВолга" в Ульяновской области. В рамках форума состоялась встреча с представителями партий и общественности региона.

"У нас будет к президентским выборам целый ряд каких-то дополнительных новых способов оповещения граждан, пока не буду говорить каких — мы работаем над этим", — сказала Памфилова в ответ на предложение одного из участников встречи использовать смс-оповещение для информирования о выборах.