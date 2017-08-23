МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заявления американских властей о поставках Россией вооружения талибам* в Афганистане являются очередной порцией лжи в создаваемый Вашингтоном негативный образ РФ, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник вновь обвинил Россию в поставках вооружения движению "Талибан*" в нарушение международных норм, не приведя никаких подтверждений своих слов. Ранее МИД РФ уже называл подобные обвинения беспочвенными.

"Новые американские выдумки про поставку российской стороной вооружения группировке талибов*, запрещенной в нашей стране, являются очередной порцией лжи в создаваемый Вашингтоном негативный образ России и неуклюжей попыткой переложить вину за бездарную деятельность Пентагона и Лэнгли (район, где находится штаб-квартира ЦРУ) в Афганистане", — сказал Железняк журналистам.

Он отметил, что провальность американской миссии в Афганистане заставляет США оправдываться перед собственными гражданами и подталкивает нынешнее руководство страны к поиску виновных. "По уже сложившейся в последние годы в США традиции, легче и удобнее всего обвинить во всем нашу страну. Доказательств как всегда нет, зато есть уже отработанная и знакомая риторика, которая только подливает масла в афганский конфликт", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, многолетнее военное присутствие США в Афганистане не достигло поставленных целей борьбы с терроризмом и не привело к значимым результатам в урегулировании внутреннего конфликта. Очаг напряженности в этой измученной войной и террором стране сохраняется десятилетия, добавил Железняк.

В свою очередь заявление президента США Дональда Трампа о том, что полномочия американского военного контингента в Афганистане будут расширены, наглядно продемонстрировало, что Соединенные Штаты и не собираются выводить оттуда войска, считает парламентарий. "А возгласы о необходимости прекращения войны в этой стране были просто одним из пустословных пиар-ходов. За время американской операции в Афганистане количество американских баз, контрабанда оружия, площадь посевов опиумного мака и объем производства опиума в этой стране возросли многократно. Это и есть истинные причины американского присутствия в южном "подбрюшье" России и стран Центральной Азии", — заключил парламентарий.

*Запрещенная в России террористическая организация