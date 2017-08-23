Рябков: РФ готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы готовы к обсуждению вопросов стратегической стабильности, потому что Россия в полной мере осознает меру ответственности за ситуацию в этой области", — сказал он в интервью китайским и японским СМИ.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД). Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил РИА Новости, что США не хотят выходить из договора по РСМД, надеются на его сохранение и считают важным проведение диалога с РФ по стратегической стабильности.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.