Россия не считает обязательным отвечать на санкции США, заявил Рябков

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Россия не руководствуется логикой, что в ответ на санкции США Москва обязательно должна принимать контрмеры, это не наш подход, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не хотим превращать отношения с США в игру с нулевой суммой. Мы не руководствуемся ложно понятой логикой – "меры – контрмеры", когда независимо от последствий, только по причине того, что нашим интересам нанесен ущерб или на Россию оказывается воздействие враждебных сил, только по этой причине мы должны отплатить той же монетой. Это не наш подход", — сказал он в интервью китайским и японским СМИ.

По словам Рябкова, за все время применения против России незаконных санкционных мер под санкциями США находятся около 400 российских организаций и около 200 российских граждан. "Если мы сравним это с тем, что было предпринято Россией в ответ, вы увидите, что американский долг нам бесконечен", — отметил замглавы МИД РФ.

Он указал, что Россия имеет полное право, руководствуясь логикой международных отношений, позволяющей отвечать аналогичным образом на враждебные действия, "применять, по сути дела, любые меры в отношении США в этих областях".

"Но мы понимаем, что в ряде случаев это было бы действием себе во вред. Мы понимаем также, что в ряде случаев подобные шаги, особенно если они будут ассиметричными, незеркальными, они могут наносить ущерб региональной и глобальной безопасности", — отметил Рябков.