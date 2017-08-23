Контакты с россиянами в США могут считать нежелательными, заявил Рябков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение США ограничить выдачу виз россиянам может говорить о том, что Вашингтон считает нежелательными контакты американцев с гражданами РФ, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

В интервью китайским и японским СМИ он напомнил, что США постоянно и бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, в контактах представителей РФ с американскими чиновниками.

"Если контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, что это вообще недопустимо, тогда просто они должны об этом сказать. Наверное, отражение этого подхода, как раз проявляется в решении американской дипмиссии и госдепартамента об ограничении возможности получения американских виз носителями российских паспортов", — отметил Рябков.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.