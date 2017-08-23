Памфилова рассказала, почему электронное голосование пока невозможно

СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Ульяновская область), 23 авг — РИА Новости. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, почему пока невозможно перейти в России на электронное голосование в ходе выборов.

"Не надо забывать, что страна-то наша — огромная, мы даже видеокамеры не везде можем поставить, потому что где-то нет Wi-Fi, где-то нет интернета. У нас есть острова, полуострова, вечная мерзлота; страна огромная, социальные базы разные, уровень технологического оснащения разный", — сказала Памфилова в ходе международного молодежного юридического форума "ЮрВолга", отвечая на вопрос одного из участников, поинтересовавшегося, когда в России можно будет проголосовать с помощью девайсов.

Она отметила, что в 33 регионах не было совсем недавно даже цифровых каналов связи, теперь этим начали заниматься, чтобы оснастить компьютерами по крайней мере все избирательные участки.

"Мы изучаем огромный набор современных технологий, есть две причины, которые препятствуют такому безоговорочному переходу. Первое: далеко не все люди пользуются девайсами какими-то, далеко не везде есть эти современные коммуникации. А вторая причина: с учётом проблемы кибербезопасности мы не должны стать заложниками для атак", — подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что система обработки результатов выборов должна быть максимально защищённой, "чтобы никто не смог ее ни взломать, ни вскрыть, ни извратить".

Мировой опыт показывает, что в плане внедрения электронного голосования идут разноречивые, разнонаправленные процессы, отметила глава ЦИК. "Даже в так называемых продвинутых странах тоже очень архаичные системы", — уточнила Памфилова.

Она считает, что нужно подходить к этому вопросу с умом, исходя из конкретной ситуации и конкретных вызовов. "И если будут все предпосылки, быть готовым самому к этому, при одном условии — если полностью гарантируется безопасность", — подчеркнула глава ЦИК.