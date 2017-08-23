АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Ульяновская область), 23 авг – РИА Новости. Способы корректировки муниципального фильтра на губернаторских выборах обсудят на площадке ЦИК РФ с партиями и экспертами после выборов 10 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, голосования не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах Федерации в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.

"По фильтру у меня нет окончательного какого-то рецепта, я не хочу этого делать и навязывать свою позицию. В чем я безусловно уверена: что корректировать эту норму обязательно надо, это говорит весь опыт кампании, которая сейчас проходит", — сказала Памфилова, отвечая на вопросы участников международного молодежного юридического форума "ЮрВолга".

Вместе с тем, как уточнила она, открытым остается вопрос о том, насколько глубоко надо реформировать муниципальный фильтр.

"Мы собираем сейчас материалы, предложения. Скорее всего, к концу сентября, когда выборы пройдут, соберем представителей партий, экспертов, заинтересованные стороны для того, чтобы эту тему со всех сторон рассмотреть", — сказала глава ЦИК.