Посол Филиппин в РФ: в Маниле ожидают визит Шойгу в октябре

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Маниле ожидают, что глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу примет участие во встрече министров обороны АСЕАН в октябре, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Филиппин в РФ Карлос Соретта.

"Министр обороны Сергей Шойгу планирует посетить Филиппины, где примет участие во встрече министров обороны стран АСЕАН. Встреча пройдет в октябре", – сказал Соретта.

Во вторник заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что Шойгу планирует посетить Филиппины, чтобы подписать соглашение по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщается на сайте АСЕАН, встреча министров обороны АСЕАН пройдет 23-24 октября.