Власти обсуждают меры из-за опасений доступа США к интернет-трафику россиян

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы могут иметь доступ к интернет-трафику россиян, в связи с этим чиновники хотят заставить операторов перенаправлять его из-за границы в РФ, пишет газета "Ведомости".
Вместе с персональными данными отдельных пользователей в трафик, который передается за границу, попадает информация о банковских транзакциях, а также государственные данные, переписка чиновников. Трафик россиян попадает за границу и когда они обращаются к зарубежным сервисам и ресурсам, и когда они обращаются к ресурсу на территории РФ, а операторы прогоняют трафик через Европу без реальной технической необходимости, пишет газета.
Наличие проблемы перегона внутрироссийского трафика подтвердил изданию сотрудник только одного крупного оператора связи, в двух других операторах связи опровергают наличие проблемы. По оценке "Ростелекома", за границу выходит около 20% российского трафика.
Ранее в августе Минкомсвязи РФ предложило ограничить иностранное владение точками обмена трафика в РФ. Это следовало из проекта поправок к закону "О связи". Согласно законопроекту, иностранное государство, международная организация, иностранное или российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, не вправе прямо или косвенно владеть либо контролировать более 20% акций точки обмена трафика. Ограничения также распространяются и на иностранных граждан, лиц без гражданства, россиян с гражданством другого государства.