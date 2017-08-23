Власти обсуждают меры из-за опасений доступа США к интернет-трафику россиян

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы могут иметь доступ к интернет-трафику россиян, в связи с этим чиновники хотят заставить операторов перенаправлять его из-за границы в РФ, пишет газета "Ведомости".

Как сообщили изданию федеральный чиновник и собеседник, знакомый с несколькими чиновниками в правительстве и администрации президента, этот доступ спецслужбы получают, когда трафик россиян оказывается за границей. Так, в Европе (в частности, в Стокгольме) есть крупный центр американского агентства национальной безопасности и он имеет доступ к трафику, проходящему через крупные точки обмена трафиком. Американские спецслужбы имеют возможность снимать данные с этих точек, расшифровывать их и делать поиск по ключевым словам — так они помогают искать и выявлять террористов, пояснил изданию один из собеседников.

Вместе с персональными данными отдельных пользователей в трафик, который передается за границу, попадает информация о банковских транзакциях, а также государственные данные, переписка чиновников. Трафик россиян попадает за границу и когда они обращаются к зарубежным сервисам и ресурсам, и когда они обращаются к ресурсу на территории РФ, а операторы прогоняют трафик через Европу без реальной технической необходимости, пишет газета.

Пропуск части внутрироссийского трафика через зарубежные точки обмена — следствие оптимизации затрат, сообщил изданию гендиректор IT-компании Inoventica Виталий Слизень. По его словам, обычно операторы платят точкам обмена трафиком определенную сумму за канал определенной ширины, эта сумма ежемесячная, не зависит от заполняемости канала. Как только канал оказывается недозаполнен, чтобы он не простаивал, туда перенаправляется часть внутрироссийского трафика.

Наличие проблемы перегона внутрироссийского трафика подтвердил изданию сотрудник только одного крупного оператора связи, в двух других операторах связи опровергают наличие проблемы. По оценке "Ростелекома", за границу выходит около 20% российского трафика.

Ранее в августе Минкомсвязи РФ предложило ограничить иностранное владение точками обмена трафика в РФ. Это следовало из проекта поправок к закону "О связи". Согласно законопроекту, иностранное государство, международная организация, иностранное или российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, не вправе прямо или косвенно владеть либо контролировать более 20% акций точки обмена трафика. Ограничения также распространяются и на иностранных граждан, лиц без гражданства, россиян с гражданством другого государства.