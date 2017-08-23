ТОКИО, 23 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Россия сохраняет хладнокровие, несмотря на принятое США решение об ограничениях на выдачу россиянам неиммиграционых американских виз, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью японскому телеканалу NHK.
США со среды приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Высокопоставленный дипломат при этом заявил, что Россия все равно считает возможным улучшение отношений с США.
Комментируя введение новых санкций против КНДР в ответ на пуски межконтинентальных ракет, замминистра заявил, что "одними санкциями ситуацию изменить невозможно".
СБ ООН принял 5 августа новую резолюцию, предусматривающую запрет импорта угля, железной руды и морепродуктов из КНДР, после двух испытаний в июле баллистических ракет, которые, как утверждают в Пхеньяне, могут долететь до территории США. По подсчетам американцев, полное выполнение санкций против КНДР позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на треть.