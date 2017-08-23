ТОКИО, 23 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Россия сохраняет хладнокровие, несмотря на принятое США решение об ограничениях на выдачу россиянам неиммиграционых американских виз, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью японскому телеканалу NHK.

"Америка, которая распространяла свободу по всему миру, показала, что сейчас ради политических целей она готова принести в жертву ядро своей системы ценностей. Но мы хладнокровны", — сказал дипломат.

США со среды приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Высокопоставленный дипломат при этом заявил, что Россия все равно считает возможным улучшение отношений с США.

"С момента прихода к власти администрации Трампа мы продолжаем считать, что есть определенная возможность для улучшения двусторонних отношений", — сказал Рябков.

Комментируя введение новых санкций против КНДР в ответ на пуски межконтинентальных ракет, замминистра заявил, что "одними санкциями ситуацию изменить невозможно".

СБ ООН принял 5 августа новую резолюцию, предусматривающую запрет импорта угля, железной руды и морепродуктов из КНДР, после двух испытаний в июле баллистических ракет, которые, как утверждают в Пхеньяне, могут долететь до территории США. По подсчетам американцев, полное выполнение санкций против КНДР позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на треть.