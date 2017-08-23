КГИ проанализировал шансы партий на выборах в региональные парламенты

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ) проанализировал шансы всех партий на предстоящих выборах в региональные парламенты. Лидирующие позиции занимает правящая партия "Единая Россия", второе место делят КПРФ и ЛДПР, при этом непарламентские партии все еще слабы, считают эксперты.
Парламентские партии
"В трех регионах из шести, где избираются региональные парламенты, (Краснодарский край, Саратовская и Пензенская области) положение "Единой России" является абсолютно доминирующим", — отмечают авторы доклада.
В Сахалинской области и Удмуртии "Единую Россию" опережают главные конкуренты: КПРФ и ЛДПР.
"КПРФ опирается на протестные настроения в ряде муниципалитетов региона (Сахалинской области), в том числе против внешней для области команды нынешней областной администрации", — объясняют эксперты. Стабильно хорошо голосуют за партию и в Северной Осетии, добавляют в КГИ.
"В иных регионах шансы на попадание в региональные парламенты у списков партии выглядят проблематичными, даже несмотря на наличие лично В. Жириновского во главе этих списков", — считают эксперты.
В сложном положении находится партия "Справедливая Россия", наибольших результатов на выборах в региональные парламенты она ожидает в Удмуртии и Северной Осетии, говорится в докладе.
Непарламентские партии
Партия "Яблоко" зарегистрировала списки кандидатов в парламенты в двух областях: Саратовской и Сахалинской. Кандидаты на пост глав регионов от этой партии не смогли преодолеть муниципальный фильтр.
"В Северной Осетии списку партии отказано по итогам проверки подписей, в Краснодарском крае партия получила отказ в регистрации в результате конфликта, связанного с расколом в региональном отделении", — комментируют эксперты.
"Коммунисты России" в своей предвыборной кампании оппонируют кандидатам из КПРФ, пишут аналитики.
Партия выдвинула списки в пяти из шести возможных регионов, однако в Северной Осетии, на которую "Коммунисты России" возлагали большие надежды, суд отменил решение о регистрации.
На относительный успех в Северной Осетии рассчитывают и "Патриоты России". Они кроме того зарегистрировали списки кандидатов в Сахалинской и Пензенской областях, говорится в докладе.
"Даже в ряде территорий высокой формальной конкуренции на выборах фактическая агитационная активность партий и кандидатов остается довольно низкой", — констатируют эксперты. К числу таких партий авторы доклада относят Партию роста, Российскую социалистическую партию, Партию пенсионеров России, Альянс зеленых и Партию социальной защиты.
Отказы в регистрации
"Основная масса отказов в регистрации… связана с выбраковкой подписей избирателей, что подчеркивает непреодолимость этого барьера в его нынешнем виде для абсолютного большинства кандидатов", — пишут эксперты КГИ.
Ситуацию осложняют жесткие требования к подписям и нормы, позволяющие признать реальные подписи недействительными, поясняют аналитики.
В то же время значительно сократился уровень отсева кандидатов: он составил 19% по сравнению с 39% в 2015 году и 27% в 2016 году, сообщается в докладе.