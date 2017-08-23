КГИ проанализировал шансы партий на выборах в региональные парламенты

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ) проанализировал шансы всех партий на предстоящих выборах в региональные парламенты. Лидирующие позиции занимает правящая партия "Единая Россия", второе место делят КПРФ и ЛДПР, при этом непарламентские партии все еще слабы, считают эксперты.

Парламентские партии

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, голосования не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах Федерации в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.

Наибольшее число кандидатов традиционно выдвинула правящая партия "Единая Россия", констатирует КГИ.

"В трех регионах из шести, где избираются региональные парламенты, (Краснодарский край, Саратовская и Пензенская области) положение "Единой России" является абсолютно доминирующим", — отмечают авторы доклада.

В Сахалинской области и Удмуртии "Единую Россию" опережают главные конкуренты: КПРФ и ЛДПР.

"КПРФ опирается на протестные настроения в ряде муниципалитетов региона (Сахалинской области), в том числе против внешней для области команды нынешней областной администрации", — объясняют эксперты. Стабильно хорошо голосуют за партию и в Северной Осетии, добавляют в КГИ.

ЛДПР в последние годы добивалась успеха только в двух регионах: Удмуртии и Сахалинской области. Лидер партии Владимир Жириновский возглавляет все списки партии на выборах региональных парламентов кроме Ярославля.

"В иных регионах шансы на попадание в региональные парламенты у списков партии выглядят проблематичными, даже несмотря на наличие лично В. Жириновского во главе этих списков", — считают эксперты.

В сложном положении находится партия "Справедливая Россия", наибольших результатов на выборах в региональные парламенты она ожидает в Удмуртии и Северной Осетии, говорится в докладе.

Непарламентские партии

Шансы непарламентских партий, по мнению составителей доклада, остаются низкими.

Партия "Яблоко" зарегистрировала списки кандидатов в парламенты в двух областях: Саратовской и Сахалинской. Кандидаты на пост глав регионов от этой партии не смогли преодолеть муниципальный фильтр.

"В Северной Осетии списку партии отказано по итогам проверки подписей, в Краснодарском крае партия получила отказ в регистрации в результате конфликта, связанного с расколом в региональном отделении", — комментируют эксперты.

"Коммунисты России" в своей предвыборной кампании оппонируют кандидатам из КПРФ, пишут аналитики.

"В иных региональных центрах участие партии в выборах можно охарактеризовать как направленное в первую очередь на отнятие части голосов у иных партий, в первую очередь КПРФ", — считают в КГИ.

Партия выдвинула списки в пяти из шести возможных регионов, однако в Северной Осетии, на которую "Коммунисты России" возлагали большие надежды, суд отменил решение о регистрации.

На относительный успех в Северной Осетии рассчитывают и "Патриоты России". Они кроме того зарегистрировали списки кандидатов в Сахалинской и Пензенской областях, говорится в докладе.

Шансы попасть в парламент Северной Осетии есть и у партии "Родина", считают в КГИ. Кроме того, она участвует в выборах в Удмуртии, Пензенской и Сахалинской областях.

"Даже в ряде территорий высокой формальной конкуренции на выборах фактическая агитационная активность партий и кандидатов остается довольно низкой", — констатируют эксперты. К числу таких партий авторы доклада относят Партию роста, Российскую социалистическую партию, Партию пенсионеров России, Альянс зеленых и Партию социальной защиты.

Отказы в регистрации

По данным комитета, подавляющее большинство непарламентских партий не смогли пройти процедуру регистрации и не будут участвовать в выборах в региональные парламенты.

"Основная масса отказов в регистрации… связана с выбраковкой подписей избирателей, что подчеркивает непреодолимость этого барьера в его нынешнем виде для абсолютного большинства кандидатов", — пишут эксперты КГИ.

Ситуацию осложняют жесткие требования к подписям и нормы, позволяющие признать реальные подписи недействительными, поясняют аналитики.

В то же время значительно сократился уровень отсева кандидатов: он составил 19% по сравнению с 39% в 2015 году и 27% в 2016 году, сообщается в докладе.