Активность партий на региональных выборах достигла рекордного минимума

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Активность партий на региональных и муниципальных выборах в России достигла рекордно низкого показателя, сообщается в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

По данным КГИ, 33 из 71 зарегистрированных партий в этом году не попытались принять участие ни в одной из значимых региональных избирательных кампаний (46% по сравнению с 38% в прошлом году). В 2015 году этот показатель составил 34%, а еще годом ранее – 19%.

Эксперты уточняют, что отрицательная динамика наметилась после внесения изменений в порядок регистрации кандидатов и партийных списков в мае 2014 года.

"Активность большинства зарегистрированных политических партий на выборах продолжает снижаться (растет число формально существующих партий, вообще не выдвигающих кандидатов на значимых выборах)", — констатируют эксперты комитета.

Также сократилось число самовыдвиженцев на региональные и муниципальные выборы: с 2016 года этот показатель упал на одну треть, отмечено в докладе.

Согласно закону "О политических партиях", партия теряет свой статус, если не принимает достаточно активного участия в выборах на протяжении семи лет, напомнили в КГИ. По мнению экспертов, это может быть причиной пассивного поведения некоторых игроков: партии, проявившие себя на прошлогодних выборах, не опасаются ликвидации до 2023 года.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, выборов не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах РФ в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.