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Политика

Тулеев провел первое рабочее совещание после операции

19:1922.08.2017
(обновлено: 19:40 22.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото.Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел первое после своей болезни совещание с заместителями. Видеозапись мероприятия была опубликована пресс-службой главы области.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
Тулеев упрекнул подчиненных, что не опровергли слухи о его плохом здоровье

В ходе совещания руководитель области раскритиковал руководителя аппарата своей администрации Алексея Зеленина, начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину и председателя областного совета народных депутатов Алексея Синицына. По словам Тулеева, те не опровергли слухи о состоянии его здоровья, распространявшиеся в СМИ.

"Я очень обижен на Синицына, прямо не скрываю. По-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой. Ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться", — заявил он.

Кроме того, глава Кемеровской области запретил заместителям распоряжаться крупными суммами из бюджета без одобрения самого Тулеева или его первого заместителя Владимира Чернова. "Запрещаю там, где связано с крупными деньгами, решать без меня. Чтоб ничего без согласования не было", — сказал Тулеев, обращаясь к своему заместителю по финансам Игорю Малахову.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Тулеев запретил замам распоряжаться крупными суммами без согласования с ним

Губернатор рассказал и о состоянии своего здоровья. Он подчеркнул, что ему пришлось перенести очень тяжелую операцию. "Короче говоря, я запустил. Операция была сложнейшая, делали лучшие профессора. После этого выход из наркоза, осложнения, лежал где-то месяц", — сказал Тулеев. По его словам, чувствует он себя нормально, но для восстановления ему необходимы физические упражнения.

Он напомнил, что 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт был прикован к инвалидному креслу из-за полиомиелита, однако это не помешало ему четыре раза победить на выборах главы страны. "Главное — чтоб ясной была голова, острый ум и разумное толковое решение, направленное на улучшение жизни людей", — подчеркнул Тулеев.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Тулеев рассказал, что реабилитация после операции продлится еще месяц

Тулеев 22 мая ушел в официальный отпуск, который позднее был продлен из-за операции, о необходимости которой кемеровскому губернатору сообщили врачи еще осенью 2016 года. Из-за плотного рабочего графика Тулеев перенес ее на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

После этого некоторые СМИ распространили сообщения, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. В администрации региона опровергли эту информацию. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.

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