МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Бишкек для проведения российско-киргизских консультаций, сообщает пресс-служба аппарата СБ.

"Планируется обсудить вопросы межведомственного взаимодействия в сфере безопасности в рамках Декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, а также Плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Киргизии", — говорится в сообщении.