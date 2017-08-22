Тулеев провел первое после начала болезни совещание

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во вторник провел первое после начала болезни совещание со своими заместителями и начальниками профильных департаментов региональной администрации, видеосъемку обещают показать по телеканалам вечером.

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже его продлили из-за операции, которую ему прописали из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. Однако из-за плотного рабочего графика губернатор перенес операцию на семь месяцев и совместил с официальным отпуском. После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.

"Губернатор Аман Тулеев сегодня провел совещание по поводу финального этапа подготовки Кузбасса к празднованию Дня шахтера, которое пройдет в конце этой недели. Видеосъемку планируется показать в вечерних новостных программах областных телеканалов", — заявили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

По данным региональных властей, речь идет о каналах "Россия-1", "Россия-24", "СТС-Кузбасс", ТВН (Новокузнецк), 27-й канал Прокопьевска.

Кемеровская область — ведущий угольный регион России, где добывается около 60% от всего отечественного угля и 80% — коксующихся марок. С 2001 года по решению Тулеева в Кузбассе существует традиция: накануне Дня шахтера выбирать один из горняцких городов для масштабного благоустройства. Выбранный город становится столицей областных торжеств, в 2017 году ею стал Междуреченск. К празднику в городе, в частности, отремонтировали Дворец культуры "Распадский", подъездные пути к нему и другие дороги и тротуары, озеленили парки, создали цветники, обновили фасад ЗАГСа и ряда жилых домов.