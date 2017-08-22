Помощники депутатов в Омске уволены за получение зарплаты на курортах

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Помощники депутатов омского городского совета, получавшие зарплату за дни, проведенные на курортах, раскаялись и возместили ущерб бюджету в размере 350 тысяч рублей, при этом двое из них уволены, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Омске в ходе проверки выявила многочисленные факты неправомерного расходования бюджетных денег городскими депутатами, чьи помощники получали зарплату в то время, как отдыхали на иностранных и российских курортах. СУСК по области возбудило уголовные дела в связи со злоупотреблением служебными полномочиями.

"В настоящее время данные уголовные дела прекращены в связи с деятельным раскаянием виновных лиц. По требованию прокуратуры должностные лица, допустившие незаконное получение помощниками депутатов омского городского совета в качестве заработной платы более 500 тысяч рублей, привлечены к дисциплинарной ответственности, с двумя помощниками депутатов трудовые договоры расторгнуты", — сказала официальный представитель прокуратуры региона Татьяна Булихова.

Она отметила, что "в настоящее время в муниципальный бюджет возмещено около 350 тысяч рублей, необоснованно полученных помощниками".