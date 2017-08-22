КПРФ направила Путину телеграмму из-за недопуска на выборы в двух регионах

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с недопуском кандидатов от Компартии на выборы в Бурятии и Северной Осетии и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, сообщается на партийном сайте.

В понедельник Зюганов уже говорил, что обратится к Путину из-за недопуска кандидатов в Северной Осетии и Бурятии.

"На выборах главы республики Бурятия не был зарегистрирован главный оппонент действующего врио от "Единой России" — сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев. Избиркомы и суды приняли решения снять списки КПРФ на выборах в региональные и местные парламенты в Северной Осетии, Кирове и Норильске, чиновничий беспредел и массовое снятие кандидатов КПРФ отмечено на муниципальных выборах в Предгорном районе Ставропольского края", — говорится в сообщении на партийном сайте.

Отмечается, что в связи с этими фактами Зюганов направил Путину как гаранту Конституции обращение с требованием обеспечить соблюдение конституционных гарантий для граждан в ходе выборной кампании. Лидер коммунистов отмечает, что в регионах зафиксированы случаи неправовых решений и снятия с выборов знаковых кандидатов. "Вслед за отказом в регистрации на выборах главы Бурятии кандидата КПРФ, известного политика, участника контртеррористических операций, авторитетного общественного деятеля, национального героя республики Вячеслава Мархаева, административный произвол привел к снятию списка КПРФ на выборах парламента Северной Осетии", — пишет Зюганов. Его обращение опубликовано на сайте партии.

Он считает, что "абсолютно под надуманными предлогами выбивают из выборной кампании кандидатов, которые имеют реальную возможность на равных оппонировать лидирующим кандидатам, тем самым превращая выборы в фарс". По мнению политика, сложившаяся ситуация дискредитирует не только региональную выборную кампанию, но и в целом подготовку к президентским выборам. "Прошу вашего вмешательства как гаранта Конституции с тем, чтобы гарантировать избирательные права граждан, а также права политических партий на участие их кандидатов в выборах", — отмечает Зюганов.

В единый день голосования 10 сентября, по данным ЦИК, состоятся выборы главы Бурятии, а в Северной Осетии выберут новый состав депутатов законодательного собрания.