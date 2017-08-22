США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

КПРФ направила Путину телеграмму из-за недопуска на выборы в двух регионах

15:4322.08.2017
(обновлено: 15:51 22.08.2017)
02200
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГеннадий Зюганов. Архивное фотоГеннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с недопуском кандидатов от Компартии на выборы в Бурятии и Северной Осетии и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, сообщается на партийном сайте.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Жириновский предложил избирать президента на один долгий срок
В понедельник Зюганов уже говорил, что обратится к Путину из-за недопуска кандидатов в Северной Осетии и Бурятии.

"На выборах главы республики Бурятия не был зарегистрирован главный оппонент действующего врио от "Единой России" — сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев. Избиркомы и суды приняли решения снять списки КПРФ на выборах в региональные и местные парламенты в Северной Осетии, Кирове и Норильске, чиновничий беспредел и массовое снятие кандидатов КПРФ отмечено на муниципальных выборах в Предгорном районе Ставропольского края", — говорится в сообщении на партийном сайте.

Отмечается, что в связи с этими фактами Зюганов направил Путину как гаранту Конституции обращение с требованием обеспечить соблюдение конституционных гарантий для граждан в ходе выборной кампании. Лидер коммунистов отмечает, что в регионах зафиксированы случаи неправовых решений и снятия с выборов знаковых кандидатов. "Вслед за отказом в регистрации на выборах главы Бурятии кандидата КПРФ, известного политика, участника контртеррористических операций, авторитетного общественного деятеля, национального героя республики Вячеслава Мархаева, административный произвол привел к снятию списка КПРФ на выборах парламента Северной Осетии", — пишет Зюганов. Его обращение опубликовано на сайте партии.

Президент РФ Владимир Путин знакомится с тематическими выставками творческих групп на форуме Таврида. 20 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин надеется, что после выборов ряд регионов возглавят молодые политики
Он считает, что "абсолютно под надуманными предлогами выбивают из выборной кампании кандидатов, которые имеют реальную возможность на равных оппонировать лидирующим кандидатам, тем самым превращая выборы в фарс". По мнению политика, сложившаяся ситуация дискредитирует не только региональную выборную кампанию, но и в целом подготовку к президентским выборам. "Прошу вашего вмешательства как гаранта Конституции с тем, чтобы гарантировать избирательные права граждан, а также права политических партий на участие их кандидатов в выборах", — отмечает Зюганов.

В единый день голосования 10 сентября, по данным ЦИК, состоятся выборы главы Бурятии, а в Северной Осетии выберут новый состав депутатов законодательного собрания.

Комментировать
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена