КПРФ направила Путину телеграмму из-за недопуска на выборы в двух регионах

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с недопуском кандидатов от Компартии на выборы в Бурятии и Северной Осетии и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, сообщается на партийном сайте.
"На выборах главы республики Бурятия не был зарегистрирован главный оппонент действующего врио от "Единой России" — сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев. Избиркомы и суды приняли решения снять списки КПРФ на выборах в региональные и местные парламенты в Северной Осетии, Кирове и Норильске, чиновничий беспредел и массовое снятие кандидатов КПРФ отмечено на муниципальных выборах в Предгорном районе Ставропольского края", — говорится в сообщении на партийном сайте.
Отмечается, что в связи с этими фактами Зюганов направил Путину как гаранту Конституции обращение с требованием обеспечить соблюдение конституционных гарантий для граждан в ходе выборной кампании. Лидер коммунистов отмечает, что в регионах зафиксированы случаи неправовых решений и снятия с выборов знаковых кандидатов. "Вслед за отказом в регистрации на выборах главы Бурятии кандидата КПРФ, известного политика, участника контртеррористических операций, авторитетного общественного деятеля, национального героя республики Вячеслава Мархаева, административный произвол привел к снятию списка КПРФ на выборах парламента Северной Осетии", — пишет Зюганов. Его обращение опубликовано на сайте партии.
В единый день голосования 10 сентября, по данным ЦИК, состоятся выборы главы Бурятии, а в Северной Осетии выберут новый состав депутатов законодательного собрания.