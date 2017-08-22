Путин: устойчивое развитие возможно при уважении нацинтересов и диалоге

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Международный диалог на площадке форума "Армия-2017" укрепляет доверие между странами; только объединяя усилия и уважая национальные интересы можно обеспечить эффективное и устойчивое развитие, считает президент России Владимир Путин.

"Важно, что на площадках форума ведется активный международный диалог, устанавливаются контакты по линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами, предметно и профессионально обсуждаются актуальные проблемы и вызовы, пути преодоления общих угроз, а значит – укрепляется взаимное доверие. Только вместе, объединяя усилия и уважая национальные интересы всех стран, можно обеспечить эффективное, устойчивое развитие на благо миллионов людей", — сказал Путин в эфире "России 24" в приветствии участникам форума "Армия-2017".

Глава государства отметил, что программа форума будет насыщенной. По его мнению, "особый интерес вызовет демонстрация новейшего вооружения и военной техники".

"Все желающие смогут познакомиться с успехами российской оборонной промышленности и науки, увидеть растущие возможности наших Вооружённых Сил", — сказал глава государства.

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017", участие в котором примут представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий, начал свою работу во вторник в подмосковной Кубинке.

Выставка пройдет в период с 22 по 27 августа. На базе парка "Патриот" отечественные и зарубежные компании представят свои передовые разработки в области бронетехники, ВМС, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности. Ожидается, что свои национальные павильоны на "Армии-2017" представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, научно-деловая программа Форума предусматривает проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.