Путин: устойчивое развитие возможно при уважении нацинтересов и диалоге

14:5822.08.2017
(обновлено: 15:10 22.08.2017)
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Международный диалог на площадке форума "Армия-2017" укрепляет доверие между странами; только объединяя усилия и уважая национальные интересы можно обеспечить эффективное и устойчивое развитие, считает президент России Владимир Путин.
"Важно, что на площадках форума ведется активный международный диалог, устанавливаются контакты по линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами, предметно и профессионально обсуждаются актуальные проблемы и вызовы, пути преодоления общих угроз, а значит – укрепляется взаимное доверие. Только вместе, объединяя усилия и уважая национальные интересы всех стран, можно обеспечить эффективное, устойчивое развитие на благо миллионов людей", — сказал Путин в эфире "России 24" в приветствии участникам форума "Армия-2017".
Глава государства отметил, что программа форума будет насыщенной. По его мнению, "особый интерес вызовет демонстрация новейшего вооружения и военной техники".
"Все желающие смогут познакомиться с успехами российской оборонной промышленности и науки, увидеть растущие возможности наших Вооружённых Сил", — сказал глава государства.
Третий международный военно-технический форум "Армия-2017", участие в котором примут представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий, начал свою работу во вторник в подмосковной Кубинке.
Выставка пройдет в период с 22 по 27 августа. На базе парка "Патриот" отечественные и зарубежные компании представят свои передовые разработки в области бронетехники, ВМС, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности. Ожидается, что свои национальные павильоны на "Армии-2017" представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, научно-деловая программа Форума предусматривает проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот". На фото: бронеавтомобиль "Рысь".
В форуме примут участие более тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тысяч образцов продукции. На фото: вертолет Ми-35.
Форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, а также военные специалисты, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители бизнеса, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций.
Участникам и гостям "Армии-2017" продемонстрируют возможности более ста современных и перспективных образцов вооружения и военной техники на территории трех кластеров: сухопутного, водного и авиационного. На фото: бронеавтомобиль "Тайфун-К".
В статических и динамических показах будут задействованы почти 300 единиц современного вооружения и техники. На фото: самолеты Су-24.
Демонстрационная программа пройдет на полигоне в Алабино. Здесь впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях. На фото: 122-мм гаубица Д-30А.
На форуме будет представлена и продукция крупнейших российских предприятий, занимающихся производством экипировки и обмундирования военнослужащих и смежной текстильной продукции.
На время форума более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются в Кубинку. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.
Форум посетят выше 300 представителей иностранных оборонных ведомств. На фото: радиолокационная станция 1Л119.
В этом году впервые гостями форума станут компании из ЮАР, Чехии и Израиля. Всего же свои научно-технические разработки на "Армии" покажут предприятия из 14 стран. На фото: танк Т-72Б3.
Общая площадь экспозиции форума составит сотни тысяч квадратных метров. На фото: зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".
На форуме вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.