Шойгу планирует посетить Филиппины и подписать соглашение по сотрудничеству

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует посетить Филиппины, чтобы подписать соглашение по военно-техническому сотрудничеству, заявил журналистам во вторник заместитель министра обороны Александр Фомин.

"Планы такие есть, вопрос прорабатывается", — сказал он, не уточняя дату поездки.

Как сообщал в июне в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета, Манила рассматривает возможность закупки российских ударных вертолетов, а также стрелкового и высокоточного оружия.

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.

В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.