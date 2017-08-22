Губернатор Жилкин получил "зеленую папку" от Путина

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Александр Жилкин во время встречи. 22 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Александр Жилкин во время встречи. 22 августа 2017

СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин стал еще одним руководителем региона, которому президент РФ Владимир Путин передал папку с обращениями граждан по итогам прямой линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин после недавней прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от жителей конкретного региона.

"Александр Александрович, хочу Вам тоже передать папку с вопросами, которые на "Прямую линию" поступали. Посмотрите внимательно, потом доложите мне Ваше видение решения вопросов", — сказал Путин.

"Они, конечно, нелёгкие для решения", — добавил глава страны, приведя в пример вопросы газификации региона.

Ранее президент в ходе рабочих встреч уже передал ряду руководителей регионов папки с обращениями граждан, полученными в ходе прямой линии, среди них — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, врио главы Бурятии Алексей Цыденов, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Амурской области Александр Козлов, врио главы республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Псковской области Андрей Турчак, врио главы Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Турчак, получая "зеленую папку", отметил, что она уже стала знаменитой.