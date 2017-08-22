Рябков обсудил с послом Израиля тему контроля над вооружениями

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Израиля в Москве Гарри Корен обсудили на встрече в Москве проблематику нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и контроля над вооружениями, сообщает во вторник сайт российского внешнеполитического ведомства.

"22 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков встретился с послом Государства Израиль в Москве Г. Кореном. Обсуждены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на проблематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями", — говорится в сообщении.