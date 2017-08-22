Путин и Нетаньяху проведут переговоры в Сочи 23 августа

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, сирийская проблематика и борьба с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила со ссылкой на канцелярию израильского премьера, что Нетаньяху посетит в среду Сочи, где рассчитывает встретиться с Путиным.

"Двадцать третьего августа президент РФ Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе встречи планируется обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, "прежде всего по сирийской проблематике, борьбе с международным терроризмом и палестино-израильскому урегулированию", а также по другим темам региональной и глобальной повестки дня.