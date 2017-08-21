Антонов будет достойно представлять интересы России в США, считает эксперт

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Назначенный послом России в Вашингтоне Анатолий Антонов является компетентным профессионалом, который будет достойно представлять интересы страны в условиях сложной внутриполитической ситуации в США, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.
"Ситуация в отношениях РФ и США очень сложная, и отдельными кадровыми перестановками отношения не изменить. Американский правящий класс не готов вести с Россией равноправный диалог, а никакой другой формат отношений неприемлем уже для Москвы. Есть серьезные проблемы", — констатировал Батюк.
Говоря о фигуре Антонова, собеседник агентства назвал его компетентным человеком. "Он доктор политических наук, причем диссертацию он писал сам: говорю как человек, который был его оппонентом на защите. Это человек очень опытный, который обладает и знаниями, и навыками. Я не сомневаюсь, что он достойно будет представлять интересы РФ в США", — заметил Батюк.
Антонов занимал пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, ранее он был замминистром обороны РФ. Антонов – карьерный дипломат, родился в 1955 году, в 1978-м окончил МГИМО, является доктором политических наук, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и бирманским языками. С 2004 по 2011 годы Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы – заместителем министра обороны.