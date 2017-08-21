Антонов будет достойно представлять интересы России в США, считает эксперт

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Назначенный послом России в Вашингтоне Анатолий Антонов является компетентным профессионалом, который будет достойно представлять интересы страны в условиях сложной внутриполитической ситуации в США, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова послом России в США.

"Ситуация в отношениях РФ и США очень сложная, и отдельными кадровыми перестановками отношения не изменить. Американский правящий класс не готов вести с Россией равноправный диалог, а никакой другой формат отношений неприемлем уже для Москвы. Есть серьезные проблемы", — констатировал Батюк.

Говоря о фигуре Антонова, собеседник агентства назвал его компетентным человеком. "Он доктор политических наук, причем диссертацию он писал сам: говорю как человек, который был его оппонентом на защите. Это человек очень опытный, который обладает и знаниями, и навыками. Я не сомневаюсь, что он достойно будет представлять интересы РФ в США", — заметил Батюк.

По словам эксперта, с назначением Антонов получит "в наследство" непростое отношение к личности российского посла в американской прессе, где его предшественника Сергея Кисляка изображали в качестве "проводника российского влияния". "Одиозность господина Кисляка, который является добродушным и милейшим человеком, объясняется не его зловредными личными качествами, а просто его назначили самым главным негодяем. И это связано с внутриполитическими процессами в США. Внутриполитическая ситуация там сложная и будет таковой в обозримом будущем, и в таких условиях любому послу было бы трудно выполнять свою работу", — заключил Батюк.

Антонов занимал пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, ранее он был замминистром обороны РФ. Антонов – карьерный дипломат, родился в 1955 году, в 1978-м окончил МГИМО, является доктором политических наук, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и бирманским языками. С 2004 по 2011 годы Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы – заместителем министра обороны.