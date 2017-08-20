Путин не считает себя худруком самого большого "оркестра" в мире

Владимир Путин общается с организаторами и участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017

Владимир Путин общается с организаторами и участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида на Байкальской косе. 20 августа 2017

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не считает себя художественным руководителем самого большого оркестра в мире, он назвал им главу КНР Си Цзиньпина.

Во время общения с участниками молодежного форума "Таврида" Путина спросили: "Расскажите, пожалуйста, вы — художественный руководитель самого большого оркестра в мире…"

"Си Цзиньпин самого большого оркестра в мире руководитель", — уточнил Путин.

"По площади точно", — ответил участник. Президент согласился с таким выводом.

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