БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал порядочность и любовь к тому, что ты делаешь, самым главным в управлении своим "оркестром".

В ходе общения с участниками форума "Таврида" 22-летний руководитель симфонического оркестра рассказал Путину о своих проектах и попросил его рассказать, "каково это — быть художественным руководителем такого большого оркестра, как самая большая страна в мире", и что в руководстве этим оркестром самое главное.

"Самое главное — порядочность в моем оркестре. И любовь к тем, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь. Без этого невозможно добиваться никакого успеха. Просто никакого", — ответил Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что у музыкантов нет потребительского отношения к своему делу.

"Люди, которые занимаются музыкой, это люди, как правило, очень одаренные, живущие в своем мире, в мире звуков… Вот художественное творчество есть, архитекторы есть, художники, а музыку можно только услышать, ее же нельзя увидеть. Она вызывает всегда в душе человека разные чувства. Вот поиграть на этих чувствах, красиво сыграть — это удел, конечно, гениальных и талантливых людей", — сказал Путин.