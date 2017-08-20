Путин надеется, что после выборов ряд регионов возглавят молодые политики

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что в ходе предстоящих выборов молодые политики возглавят ряд регионов, об этом он сказал на встрече с участниками молодежного форума "Таврида".

Он обратил внимание, что за короткое время очень много молодых людей стали руководителями на уровне регионов, они уже зарекомендовали себя и добились результата.

"Я согласен… что нужно продвигать молодых людей… Сейчас многие возглавляют, я надеюсь, сейчас выборы пройдут, за них люди проголосуют, во всяком случае, я надеюсь на это, и возглавят регионы. Также нужно продвигать молодых людей и в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства", — сказал Путин.

Форум "Таврида" начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более 3 тысяч молодых ребят. Путин ранее направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям форума, в которой отметил, что "форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными.

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