Кириенко прокомментировал ситуацию с договором Россия-Татарстан

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что срок договора о распределении полномочий с Татарстаном уже истек, сейчас госстроительство ведется не по договорному типу.

"Сейчас не по договорному типу строится государственность", — сказал он.

Однако Кириенко не стал отвечать на вопрос, есть ли опасения возникновения конфликтов в связи с отсутствием договора.

"Не нужно возвращаться, дергать эту тему", — добавил он.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) в четверг в резолюции съезда отметили позитивную роль договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана в развитии республики и страны в целом и поддержали обращение регионального парламента о сохранении должности президента Татарстана. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция Кремля по поводу возможности перезаключения договора будет озвучена, когда в Москве это посчитают нужным.