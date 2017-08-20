Кириенко прокомментировал ситуацию с договором Россия-Татарстан

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что срок договора о распределении полномочий с Татарстаном уже истек, сейчас госстроительство ведется не по договорному типу.
Однако Кириенко не стал отвечать на вопрос, есть ли опасения возникновения конфликтов в связи с отсутствием договора.
"Не нужно возвращаться, дергать эту тему", — добавил он.
Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) в четверг в резолюции съезда отметили позитивную роль договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана в развитии республики и страны в целом и поддержали обращение регионального парламента о сохранении должности президента Татарстана. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция Кремля по поводу возможности перезаключения договора будет озвучена, когда в Москве это посчитают нужным.