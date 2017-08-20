Кириенко не ответил на вопрос о готовности возглавить штаб на выборах-2018

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Первый замглаввы администрации президента Сергей Кириенко не стал отвечать на вопрос о готовности возглавить предвыборный штаб кандидата на пост главы государства в 2018 году.

"Я не буду отвечать", — сказал он.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Владимира Путина в кампании 2018 года. В начале августа Путин был с рабочей поездкой в Бурятии. В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в республике Бурятия и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре. В конце своего рассказа он сказал: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.