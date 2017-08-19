Захарова: позиция Израиля по Собибору граничит с предательством

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Решение властей Израиля не возражать против недопуска Москвы к реконструкции мемориального комплекса на месте лагеря смерти Собибор граничит с историческим предательством. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", — сказала Захарова.

По ее словам, решение международного управляющего комитета не просто "аморально с точки зрения исторической правды", но является "вопиющим фактом исторической амнезии".

Кроме того, МИД вызвал послов нескольких стран, поддержавших решение не сотрудничать с Россией по проекту обновления музея. Среди них – Нидерланды, Словакия и Израиль.

Ранее отказ от сотрудничества с Россией раскритиковал и министр культуры Владимир Мединский. По его словам, такая позиция является попыткой "выдирания целой главы общей истории".

Польский лагерь смерти

С марта 1942 года до конца 1943 года на юго-востоке Польши функционировал лагерь смерти Собибор, в котором фашисты убили тысячи евреев из Польши и других европейских стран.

Именно здесь произошел единственный успешный массовый побег под руководством советского офицера Александра Печерского. За это он был удостоен высших наград Нидерландов, Израиля и Польши.

После восстания фашисты приняли решение сравнять лагерь с землей. На его месте немецкие солдаты вспахали землю и засадили ее капустой и картофелем.

Проект обновления музея

В 2013 году Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия предложили построить новый мемориал на месте концентрационного лагеря. Россию тоже пригласили к участию в обновлении музея, Москва согласилась профинансировать проект.

Однако дальнейшее обсуждение с польской стороной подключения России к проекту не дало никаких результатов: Варшава под различными предлогами медлила с итоговым решением, увязывала участие России в проекте со все новыми условиями, которые так и не были сообщены российской стороне.

В итоге в июле 2017 года Польша на заседании Международного управляющего комитета проекта заявила, что Россия не примет участие в работах по обновлению мемориала.