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Политика

Захарова: позиция Израиля по Собибору граничит с предательством

12:1719.08.2017
(обновлено: 12:24 19.08.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТабличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смертиТабличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Решение властей Израиля не возражать против недопуска Москвы к реконструкции мемориального комплекса на месте лагеря смерти Собибор граничит с историческим предательством. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Табличка при входе в лагерь смерти Собибор
© Фото : public domain
МИД России вызвал послов трех стран из-за скандала вокруг проекта "Собибор"

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", — сказала Захарова.

По ее словам, решение международного управляющего комитета не просто "аморально с точки зрения исторической правды", но является "вопиющим фактом исторической амнезии". 

Кроме того, МИД вызвал послов нескольких стран, поддержавших решение не сотрудничать с Россией по проекту обновления музея. Среди них – Нидерланды, Словакия и Израиль.

Ранее отказ от сотрудничества с Россией раскритиковал и министр культуры Владимир Мединский. По его словам, такая позиция является попыткой "выдирания целой главы общей истории".

Польский лагерь смерти

С марта 1942 года до конца 1943 года на юго-востоке Польши функционировал лагерь смерти Собибор, в котором фашисты убили тысячи евреев из Польши и других европейских стран.

Собибор. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Польше на территории бывшего концлагеря откроют музей-мемориал

Именно здесь произошел единственный успешный массовый побег под руководством советского офицера Александра Печерского. За это он был удостоен высших наград  Нидерландов, Израиля и Польши.

После восстания фашисты приняли решение сравнять лагерь с землей. На его месте немецкие солдаты вспахали землю и засадили ее капустой и картофелем.

Проект обновления музея

В 2013 году Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия предложили построить новый мемориал на месте концентрационного лагеря. Россию тоже пригласили к участию в обновлении музея, Москва согласилась профинансировать проект.

Концентрационный лагерь Собибор, Польша. Архивное фото
© Flickr / Emmanuel DYAN
Польша не считает себя ответственной за недопуск России к проекту "Собибор"

Однако дальнейшее обсуждение с польской стороной подключения России к проекту не дало никаких результатов: Варшава под различными предлогами медлила с итоговым решением, увязывала участие России в проекте со все новыми условиями, которые так и не были сообщены российской стороне.

В итоге в июле 2017 года Польша на заседании Международного управляющего комитета проекта заявила, что Россия не примет участие в работах по обновлению мемориала.

Памяти жертв Холокоста. Владимир Мединский в бывшем концлагере Собибор
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМинистр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.Министр культуры России Владимир Мединский во время возложения венка к месту памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.Памятные доски на месте лагеря смерт
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПамятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.Памятник Матери с ребенком на месте лагеря смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Памятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.Министр культуры России Владимир Мединский (слева), глава Водавского района Андрей Романчук (справа) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.Министр культуры России Владимир Мединский (слева) во время вручения указа президента РФ о награждении орденом Мужества капитана Александра Печерского (посмертно) начальнику музея-мемориала Собибор Кшистову Сквировскому
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.Красная роза у мемориала Курган на месте лагеря смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.Министр культуры России Владимир Мединский (в центре) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных, рядом с лагерем смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный полустанок Собибор.Табличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Железнодорожный полустанок Собибор.
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