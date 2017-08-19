"Граничит с предательством": в МИД удивлены позицией Израиля по "Собибору"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение решение в связи с решением Израиля поддержать отказ от сотрудничества с Россией в проекте по обновлению мемориала в бывшем концлагере Собибор. Захарова отметила, что такая позиция Тель-Авива "граничит с историческим предательством".

Проект обновления музея

С марта 1942 года до конца 1943 года на территории Польши функционировал лагерь смерти Собибор. Как свидетельствуют последние данные, примерно 170 тысяч евреев из Польши и других европейских стран были убиты в этом лагере фашистами. Собибор примечателен тем, что именно здесь состоялся единственный успешный бунт и массовый побег в годы войны, который был организован Александром Печерским, офицером Красной армии. После этого нацисты приняли решение сровнять этот лагерь с землей.

В 2013 году РФ была приглашена к участию в обновлении музея. Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия, которые выступили инициаторами проекта, предложили строительство нового мемориала. При этом Москва, как отметили в МИД, была готова профинансировать этот проект.

Однако в июле Польша на заседании Международного управляющего комитета проекта заявила, что Россия не примет участие в работах по обновлению мемориала.

Реакция Москвы

Российские власти выразили разочарование этим решением. В МИД отметили, что отказ в присоединении России является "аморальным с точки зрения исторической правды".

"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии", — отметили в российском внешнеполитическом учреждении.

Кроме того, российское дипломатическое ведомство вызвало послов нескольких стран, поддержавших решение не сотрудничать с Россией по проекту обновления музея. В МИД подчеркнули, что дипломаты были приглашены для "объяснений и серьезного разговора".

Решение не сотрудничать с Россией раскритиковал и министр культуры Владимир Мединский, который заметил, что такое решение является попыткой "выдирания целой главы общей истории".

"Теперь будет музей обо всем, кроме Александра Печерского и роли советских военнопленных. Как будто восстание произошло само по себе, и русских там не было… Вот такая историческая амнезия поразила, к сожалению, сейчас тех, кто занимается в Польше исторической политикой", — пояснил Мединский.

"Историческое предательство"

Особое разочарование России вызвало решение Израиля поддержать идею отказа от сотрудничества с Москвой. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, позиция Израиля "граничит с историческим предательством".

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Находки археологов



Ранее пресс-секретарь музея памяти жертв нацистского концлагеря Майданек Агенка Ковальчик-Новак сообщила РИА Новости, что с 2001 года на территории бывшего лагеря проводились археологические раскопки.

Сообщается, что в ходе работ было обнаружено более тысячи предметов, в том числе и вещей, которые принадлежали привезенным сюда из многих стран людям.

Некоторые находки также свидетельствовали о пребывании в концлагере и детей.

В 2014 году археологам удалось обнаружить фундаменты зданий газовых камер. Ожидалось, что они будут представлены в новом музее.