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Политика

"Граничит с предательством": в МИД удивлены позицией Израиля по "Собибору"

06:0519.08.2017
(обновлено: 06:41 19.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение решение в связи с решением Израиля поддержать отказ от сотрудничества с Россией в проекте по обновлению мемориала в бывшем концлагере Собибор. Захарова отметила, что такая позиция Тель-Авива "граничит с историческим предательством".

Проект обновления музея

Концентрационный лагерь Собибор, Польша. Архивное фото
© Flickr / Emmanuel DYAN
Польша не считает себя ответственной за недопуск России к проекту "Собибор"
С марта 1942 года до конца 1943 года на территории Польши функционировал лагерь смерти Собибор. Как свидетельствуют последние данные, примерно 170 тысяч евреев из Польши и других европейских стран были убиты в этом лагере фашистами. Собибор примечателен тем, что именно здесь состоялся единственный успешный бунт и массовый побег в годы войны, который был организован Александром Печерским, офицером Красной армии. После этого нацисты приняли решение сровнять этот лагерь с землей.

В 2013 году РФ была приглашена к участию в обновлении музея. Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия, которые выступили инициаторами проекта, предложили строительство нового мемориала. При этом Москва, как отметили в МИД, была готова профинансировать этот проект.

Однако в июле Польша на заседании Международного управляющего комитета проекта заявила, что Россия не примет участие в работах по обновлению мемориала.

Реакция Москвы

Российские власти выразили разочарование этим решением. В МИД отметили, что отказ в присоединении России является "аморальным с точки зрения исторической правды".

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева
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"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии", — отметили в российском внешнеполитическом учреждении.

Кроме того, российское дипломатическое ведомство вызвало послов нескольких стран, поддержавших решение не сотрудничать с Россией по проекту обновления музея. В МИД подчеркнули, что дипломаты были приглашены для "объяснений и серьезного разговора".

Решение не сотрудничать с Россией раскритиковал и министр культуры Владимир Мединский, который заметил, что такое решение является попыткой "выдирания целой главы общей истории".

"Теперь будет музей обо всем, кроме Александра Печерского и роли советских военнопленных. Как будто восстание произошло само по себе, и русских там не было… Вот такая историческая амнезия поразила, к сожалению, сейчас тех, кто занимается в Польше исторической политикой", — пояснил Мединский.

"Историческое предательство"

Табличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Глава ФЕОР: история восстания в лагере Собибор стала примером для поколений
Особое разочарование России вызвало решение Израиля поддержать идею отказа от сотрудничества с Москвой. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, позиция Израиля "граничит с историческим предательством".

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Находки археологов

Ранее пресс-секретарь музея памяти жертв нацистского концлагеря Майданек Агенка Ковальчик-Новак сообщила РИА Новости, что с 2001 года на территории бывшего лагеря проводились археологические раскопки.

Актер Константин Хабенский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Сообщается, что в ходе работ было обнаружено более тысячи предметов, в том числе и вещей, которые принадлежали привезенным сюда из многих стран людям.

Некоторые находки также свидетельствовали о пребывании в концлагере и детей.
В 2014 году археологам удалось обнаружить фундаменты зданий газовых камер. Ожидалось, что они будут представлены в новом музее.

Памяти жертв Холокоста. Владимир Мединский в бывшем концлагере Собибор
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМинистр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.Министр культуры России Владимир Мединский во время возложения венка к месту памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр культуры России Владимир Мединский в Международный день памяти жертв Холокоста посетил территорию бывшего нацистского концентрационного лагеря Собибор, где возложил цветы в память о жертвах нацизма.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.Памятные доски на месте лагеря смерт
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Лагерь Собибор был создан нацистами на юго-востоке Польши весной 1942 года. Он просуществовал около полутора лет, за это время здесь были уничтожены почти 250 тысяч евреев из Польши и других стран.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПамятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.Памятник Матери с ребенком на месте лагеря смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Памятник "Матери с ребенком" на месте лагеря смерти.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.Министр культуры России Владимир Мединский (слева), глава Водавского района Андрей Романчук (справа) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста. Обычно эта страшная дата отмечается в Освенциме, но сегодня мы приняли решение приехать сюда, в Собибор, потому что это место – не только свидетельство страшных преступлений, но и место памяти мужества, стойкости, международного единства в борьбе с нацизмом. Именно здесь, в Собиборе, единственный фашистский лагерь смерти, где было совершено удачное восстание и массовый побег заключенных, и возглавлял это восстание офицер советской армии Александр Печерский", - сказал Мединский журналистам.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.Министр культуры России Владимир Мединский (слева) во время вручения указа президента РФ о награждении орденом Мужества капитана Александра Печерского (посмертно) начальнику музея-мемориала Собибор Кшистову Сквировскому
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мединский передал директору музея Кшистову Сквировскому копию указа президента РФ Владимира Путина о награждении руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского за подвиг (посмертно). Министр культуры выразил надежду, что указ займет достойное место в экспозиции музея, который будет здесь построен.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.Красная роза у мемориала Курган на месте лагеря смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сейчас в Собиборе строят мемориальный комплекс. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Польша подтвердила приглашение России принять участие в работе оргкомитета.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.Министр культуры России Владимир Мединский (в центре) во время посещения места памяти советским военнопленным в Собиборе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мединский осмотрел территорию бывшего лагеря вместе с директором музея, который там находится, и поинтересовался историей Собибора.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных, рядом с лагерем смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Железнодорожный тупик полустанка Собибор - место выгрузки заключенных.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный полустанок Собибор.Табличка железнодорожного полустанка Собибор рядом с лагерем смерти
© РИА Новости / Антон Денисов
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Железнодорожный полустанок Собибор.
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