Путин назначил Николая Кудашева новым послом в Индии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Кудашева новым послом России в Индии, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До нового назначения Кудашев занимал должность замдиректора генерального секретариата (департамента) МИД РФ.

Предыдущий представитель РФ в Индии Александр Кадакин, находившийся на этом посту с 2009 года, скончался в январе 2017 года из-за болезни сердца. Последние полгода Россию в Нью-Дели представлял временный поверенный в делах дипмиссии Анатолий Каргаполов.

"Назначить Кудашева Николая Ришатовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Индии", — говорится в указе.

Николай Кудашев — кадровый дипломат и специалист по Юго-Восточной Азии. В 2014-2015 годах был послом РФ в Микронезии и Маршалловых Островах.