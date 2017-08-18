МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов может быть назначен на должность постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене, пишет газета "Коммерсант" в пятницу.

Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об освобождении Владимира Воронкова от обязанностей постпреда РФ при международных организациях в Вене. Ранее стало известно, что Воронков возглавит контртеррористическое управление ООН в статусе заместителя генерального секретаря. Как сообщили газете в пресс-службе ООН, в середине июля Воронков посетил штаб-квартиру организации в Нью-Йорке и "пообщался с высокопоставленными официальными лицами и постоянными представителями государств".

"Новым постпредом при международных организациях в Вене должен стать директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов. В столице Австрии находятся штаб-квартиры, в том числе МАГАТЭ, ОПЕК, ОБСЕ, Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)", — пишет издание.

На сайте МИД РФ сообщается, что Ульянов окончил Московский государственный историко-архивный институт, работает в системе министерства с 1980 года. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента по вопросам безопасности и разоружения, был руководителем российской делегации на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Должность директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями занимает с марта 2011 года.