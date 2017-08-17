МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба провели в четверг второй раунд российско-японских консультаций по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили перечень возможных первоочередных проектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместной хозяйственной деятельности и договорились представить результаты совместной работы на рассмотрение руководства двух стран", — говорится в документе.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.