МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

"Восемнадцатого августа Владимир Путин совершит рабочую поездку в Севастополь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент посетит образовательный центр "Бухта Казачья", где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом. Затем в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Кроме этого, на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея" Путин совместно с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки" возложит цветы к мемориалу защитникам батареи. В этот же день ожидается посещение президентом ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

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