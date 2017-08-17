Лавров встретится с государственным секретарем Ватикана

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе проведет встречу с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, на которой стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и другие международные темы, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 20 по 24 августа в России с рабочим визитом будет находиться секретарь Ватикана господин Паролин", — сказала Захарова. По ее словам, в ходе визита госсекретаря Ватикана предусмотрена его встреча с Лавровым.

"Планируется обсудить актуальные международные темы, в том числе связанные с противодействием новым вызовам и угрозам и урегулированием региональных конфликтов. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии, Ливии, других странах Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего в контексте задач мирного разрешения кризисов, борьбы с гуманитарными катастрофами, защиты христиан в зоне конфликтов и противодействия международному терроризму", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что российская сторона также изложит Паролину российскую позицию по украинскому вопросу. По ее словам, в двусторонней повестке дня особое место занимает сотрудничество в сфере культуры, гуманитарных связях, науки и медицины.