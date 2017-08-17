Главы МИД России и Южной Кореи проведут переговоры в Москве 25 августа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из Южной Кореи Кан Гён Хва проведут 25 августа переговоры в Москве, сообщила представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

"С 24 по 25 августа состоится рабочий визит министра иностранных дел республики Корея в РФ. На 25 августа запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество. Состоится обмен мнениями по актуальным международным региональным проблемам, с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове", — сообщила Захарова.