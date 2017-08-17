Чижов: Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Евросоюз должен изменить свою политическую линию в отношении РФ, только тогда будет целесообразно возобновить проведение саммитов Россия-ЕС, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Я считаю, что саммиты нужно будет возобновлять тогда, когда будет субстанция. Нам не нужны саммиты ради саммитов. Для этого ЕС должен пересмотреть свою политическую линию в отношении России. Я уверен, что это произойдет, но не знаю когда. Мы люди терпеливые", — заявил Чижов в интервью радио Sputnik

По его словам, "когда ЕС накопит достаточно политической воли, тогда эта критическая масса сработает". "До этого времени мы поддерживаем регулярные контакты на различных уровнях, кроме политического. Поэтому у нас нет пока саммитов, нет встреч отраслевых министров. Но, тем не менее, работаем", — добавил Чижов.

Дипломат подчеркнул, что Россия и Европа являются не только партнерами, но и соседями.

"Мы связаны с Европой не только газопроводами, но и общей историей, культурой, миллионами человеческих связей. Мы, в конце концов, два крыла единой цивилизации. Так что ни Европе от нас никуда не деться, ни нам от нее", — сказал он.

В 2014 году отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.