Памфилова прокомментировала результаты первых предвыборных жеребьевок

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала хорошей тенденцией разнообразие партий на первых строчках избирательных бюллетеней на выборах региональных парламентов, поскольку раньше результаты жеребьевок вызывали много жалоб.

Она отметила, что в шести регионах, где 10 сентября пройдут выборы в законодательные собрания, ранее завершилась жеребьёвка по порядку размещения в бюллетенях наименований партий, чьи списки кандидатов были зарегистрированы на этих выборах.

"По результатам проведенных жеребьёвок под номером "1" в избирательных бюллетенях на указанных выборах в Краснодарском крае и Пензенской области будут размещены наименования партии "Справедливая Россия", — сообщила Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

Она отметила, что на выборах в региональный парламент Северной Осетии первую строчку в бюллетене занимает ЛДПР, в Удмуртии — "Единая Россия", в Саратовской области — "Яблоко", в Сахалинской области — "Народная партия "За женщин России".

"Как видим, представительство партий на первой строчке бюллетеня достаточно разнообразно. Это хорошая тенденция, раньше было много жалоб по этому поводу", — сказала глава ведомства.