Аксенов усомнился в адекватности киевских властей из-за попыток диверсий

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился в адекватности киевских властей из-за попыток организовать диверсии и дестабилизировать социально-политическую обстановку в крымском регионе.

"Психиатрам нужно садиться и смотреть на адекватность украинских властей", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, граждане Украины также недовольны своими властями.

"Жители Украины сами хотят изменений, я это вижу и по социологическим опросам, которые на Украине проводят, и в том числе общаясь с теми людьми, кто приезжает (в Крым – ред.)", — подчеркнул Аксенов.

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы Геннадия Лимешко, который подозревается в подготовке диверсий.