Путин и Роухани обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и Сирию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани двустороннее сотрудничество, включая совместные проекты в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены ход развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня. При обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты условились продолжать контакты на различных уровнях.