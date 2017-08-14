Путин поздравил Роухани с инаугурацией

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону иранского коллегу Хасана Роухани с инаугурацией, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ В.В. Путина с президентом Исламской Республики Иран Х. Роухани. В.В. Путин поздравил Х. Роухани с проведенной 5 августа церемонией инаугурации и пожелал успехов в продолжении работы на посту президента Ирана", — говорится в сообщении.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник — экс-генпрокурор Ибрахим Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.