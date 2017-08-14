МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посольство РФ в Индии возглавит заместитель директора Генерального секретариата МИД России Николай Кудашев, пишет газета "Известия" со ссылкой на собеседников в российских дипломатических кругах.

Предыдущий представитель РФ в Индии Александр Кадакин, находившийся на этом посту с 2009 года, скончался в январе 2017 года из-за болезни сердца. Последние полгода Россию в Нью-Дели представлял временный поверенный в делах дипмиссии Анатолий Каргаполов.

"Кандидатура Николая Кудашева на должность посла России в Индии была поддержана комитетами по международным делам Совета Федерации и Госдумы в конце мая", — сообщил изданию один из источников в российском дипломатическом ведомстве.

Николай Кудашев кадровый дипломат и специалист по Юго-Восточной Азии. В 2014-2015 годах был послом РФ в Микронезии и Маршалловых Островах.