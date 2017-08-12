Москва и Баку продолжат совместную борьбу с угрозами безопасности границ

БАКУ, 12 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан и Россия продолжат взаимодействие в борьбе с угрозами безопасности границ, следует из релиза по итогам встречи начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева с первым заместителем директора ФСБ России – начальником Погранслужбы генералом армии Владимиром Кулишовым в Гусаре.

"На встрече стороны обменялись мнениями о существующей ситуации на азербайджано-российской границе, на пропускных пунктах государственной границы, в том числе в акватории Каспийского моря, развитии взаимных связей в сфере борьбы с опасностью, угрожающей безопасности границ, продолжении совместной деятельности по осуществлению демаркационных работ на государственной границе, перспективах дальнейшего сотрудничества", — говорится в сообщении пресс-службы ГПС, распространенном в субботу.

Уточняется, что главы пограничных структур Азербайджана и России положительно оценили динамику развития двустороннего сотрудничества, подчеркнули, что взаимные связи вносят значимый вклад в борьбу с незаконной деятельностью на государственной границе.