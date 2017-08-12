МИД России удовлетворен успешным проведением выборов в Кении

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия с удовлетворением восприняла успешное проведение выборов в Кении, Москва готова к взаимовыгодному многоплановому сотрудничеству с Найроби, говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее сообщалось, что, по данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей полиции и здравоохранения сообщило, что по меньшей мере два человека погибли в Кении во время протестов после объявления результатов президентских выборов.