МИД России удовлетворен успешным проведением выборов в Кении

Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. 8 августа 2017

Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. 8 августа 2017

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия с удовлетворением восприняла успешное проведение выборов в Кении, Москва готова к взаимовыгодному многоплановому сотрудничеству с Найроби, говорится в заявлении МИД РФ.

"В Москве с удовлетворением восприняли успешное проведение выборов в Кении и подтверждают готовность к дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы и взаимовыгодного многопланового сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Кенией", — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что, по данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей полиции и здравоохранения сообщило, что по меньшей мере два человека погибли в Кении во время протестов после объявления результатов президентских выборов.