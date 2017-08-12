Как пройдет единый день голосования: правила и кандидаты

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В субботу, 12 августа, в России стартовал этап предвыборной агитации в СМИ на региональных и муниципальных выборах, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. В этот день в стране состоятся тысячи выборов разного уровня — от глав субъектов Российской Федерации до руководителей муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления. Кроме того, пройдет более 200 референдумов.

А сейчас зарегистрированные кандидаты получили возможность открыто побороться за своих избирателей, обращаясь к ним с телеэкранов и газетных страниц. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в начале августа избирательные комиссии начали проводить жеребьевки среди кандидатов по распределению печатных площадок и эфирного времени.

Госдума пополнит ряды

В двух одномандатных округах пройдут довыборы депутатов в нижнюю палату Федерального Законодательного Собрания взамен выбывших парламентариев. Экс-спикер Госдумы, депутат "Единой России" от Кигисеппского округа Сергей Нарышкин в октябре минувшего года был назначен главой Службы внешней разведки, а бывший депутат от Брянского округа, также единоросс Владимир Жутенков в нынешнем июне добровольно сложил с себя полномочия, решив вернуться к работе на собственном сельхозпредприятии.

За мандат, ранее принадлежавший Жутенкову, будут бороться десять кандидатов от разных партий, включая "Родину", "Партию Роста", "Яблоко" и другие. На место Нарышкина претендуют девять кандидатов.

В июне в Думе образовалась еще одна вакансия — 17 июня ушел из жизни депутат, бывший глава города Саратова Олег Грищенко, избранный от Саратовского одномандатного округа. Однако срок назначения выборов на единый день голосования к тому моменту истек, и теперь они пройдут позднее.

Парад губернаторов

Выборы глав субъектов Российской Федерации в нынешнем сентябре состоятся в 16 регионах. Губернаторов будут избирать в Пермской крае, девяти областях и Севастополе. Кроме того, пройдут выборы глав пяти республик.

К примеру, в Свердловской области на пост губернатора были выдвинуты 11 претендентов, но только шесть из них получили регистрацию в качестве кандидатов. Пятеро не представили необходимые для этого документы, один — Иван Волков — не преодолел муниципальный фильтр. Именно трудностью преодоления этого фильтра объяснил свой выход из предвыборной гонки мэр города Екатеринбурга Евгений Ройзман, выдвигавшийся от партии "Яблоко". По его словам, собрать необходимое число подписей действующих депутатов "несистемному" кандидату практически не под силу.

Похожая картина сложилась и в Севастополе, где из десяти претендентов официальными кандидатами в губернаторы стали только пятеро. Среди тех, кто получил отказ в регистрации, такой политический ветеран, как бывший многолетний народный депутат СССР и РСФСР, лидер ряда политических партий и движений Сергей Бабурин, выдвинутый националистическим Российским Общенародным Союзом.

В Республике Адыгея прямые выборы главы субъекта Российской Федерации не состоятся. Депутаты Госсовета-Хасэ 23 марта 2016 года отменили всенародные выборы, установив новый порядок назначения руководителя республики. Теперь партии представляют свои кандидатуры на рассмотрение президенту России. Он определяет троих кандидатов, из которых местный парламент выбирает главу республики путем тайного голосования. Законодательное собрание Адыгеи также выберет нового руководителя в единый день голосования.

От Кавказа до Камчатки

В шести республиках, краях и областях 20 сентября пройдут выборы в парламенты субъектов Российской Федерации. Свои законодательные собрания будут формировать в Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В общей сложности избирателям предстоит выбрать 309 депутатов.

В Республике Саха (Якутия) состоятся выборы главы города Якутска. А в 11 республиках, краях и областях избиратели будут голосовать за депутатов представительных органов административных центров субъектов России. Они пройдут в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

В целом по всей стране в единый день голосования будет проведено более пяти тысяч выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Решают граждане

Более двух сотен референдумов, которые состоятся 10 сентября по всей стране, будут посвящены самым разным вопросам. Например, в Республике Карелия пройдет четыре референдума. Жители Беломорского района скажут "да" или "нет" строительству нефтеперерабатывающего завода, жители Кемского района решат судьбу морского порта, в Питкярантском районе определятся с объединением двух школ, а в Олонецком районе — с возобновлением работы кинотеатра. В Комсомольском районе Чувашии пройдет референдум по вопросу преобразования деревни Урмаево в одноименное село.

Однако больше всего референдумов в целом ряде муниципальных районов будет посвящено вопросам самообложения граждан. То есть разовым платежам, направляемым на решение конкретных задач местного значения.

Открепительные остаются в прошлом

В нынешнем году впервые будет применен новый порядок включения граждан в избирательные списки — по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной регистрации. Открепительные талоны, часто ассоциирующиеся с "каруселями" и прочими махинациями на выборах, уходят в прошлое. С 26 июля в двадцати регионах страны, где пройдут выборы высших должностных лиц и депутатов Законодательных собраний субъектов Российской Федерации, избиратели могут подать заявление на внесение их в избирательные списки там, где они реально будут находиться в день выборов.

В остальных регионах пока по-прежнему действуют открепительные удостоверения.