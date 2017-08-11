Белгородская ОП сформировала рабочую группу наблюдателей за выборами

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Общественной палате Белгородского региона прошло первое заседание рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан.

По словам члена рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максима Григорьева, положительной оценки заслуживает тот факт, что в рабочую группу региональной палаты с самого начала вошли представители муниципальных общественных палат.

"На их базе в каждом из районов области будут созданы аналогичные группы по мониторингу", — отметил Максим Григорьев.

Таким образом, считает он, система общественного контроля за выборами в Белгородской области будет носить "стройный и законченный характер".